Berlin

Demonstration für Luftbrücke aus Afghanistan am Kanzleramt

22.08.2021, 01:47 Uhr | dpa

Mit einer Demonstration im Berliner Regierungsviertel wollen Aktivisten heute ihrer Forderung nach einer schnellen und unbürokratischen Evakuierung bedrohter Menschen aus Afghanistan Nachdruck verleihen. Nach Angaben der Polizei wurden 1000 Teilnehmer zu einer Kundgebung um 13.00 Uhr am Kanzleramt angemeldet. Die Organisatoren rechnen mit mehreren Tausend Menschen, sagte ein Sprecher der Initiative "Seebrücke".

Zu dem Protest ruft ein breites Bündnis auf. Das Motto lautet: "Afghanistan: Verantwortung übernehmen - Aufnahme jetzt!" Gefordert wird, dass neben Ortskräften auch Menschen ausgeflogen werden, die aufgrund ihres gesellschaftlichen Engagements von den Taliban bedroht werden, sagte der "Seebrücke"-Sprecher. Auch sollen alle Afghanen in Deutschland Flüchtlingsschutz bekommen, hieß es in dem Aufruf.

Bereits am Dienstag hatten laut Polizei etwa 2100 Menschen in Berlin für eine Luftbrücke aus Afghanistan demonstriert. Auch in anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. An diesem Wochenende wurde außerdem zu Protesten in Hamburg, Frankfurt, Hannover und Kiel aufgerufen.

Nach der Machtübernahme durch die militant-islamistischen Taliban hat sich die Lage in Afghanistan dramatisch zugespitzt. Am Flughafen der Hauptstadt Kabul hoffen immer noch viele Menschen auf eine Gelegenheit, sich mit Flügen in Sicherheit zu bringen.