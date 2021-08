Berlin

Alba Berlin verpflichtet MVP Smith aus Ludwigsburg

25.08.2021, 11:47 Uhr | dpa

Die MHP Riesen Ludwigsburg verlieren Leistungsträger Jaleen Smith. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Spielzeit in der Basketball-Bundesliga wechselt zum deutschen Basketball-Meister Alba Berlin. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit.

Zwei Jahre hatte der US-Amerikaner Smith in Ludwigsburg gespielt und sich nach Angaben der Riesen zu einem "der prägendsten Spieler der Club-Historie" entwickelt. In der vergangenen Saison war der Guard im Durchschnitt auf gut 15 Punkte pro Spiel gekommen. In Berlin erhielt der 26-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024.