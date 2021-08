Berlin

Klimaschutz soll an Berliner Schulen noch wichtiger werden

27.08.2021, 11:21 Uhr | dpa

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Klimaschutz soll an Berliner Schulen künftig noch eine größere Rolle spielen. Dazu sollen möglichst viele Schulen eine sogenannte Klimavereinbarung abschließen, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag in der Schule an der Jungfernheide in Spandau. Ein von ihr eingesetzter Beirat hat eine Mustervorlage für solche Klimavereinbarungen erarbeitet.

Darin sollen langfristige Klimaschutzprojekte und kurzfristig umsetzbare Klimaschutzideen vereinbart werden, mit denen sich zum Beispiel Strom sparen, Müll vermeiden oder das Schulgebäude energetischer gestalten lassen. Das Ziel dabei ist, den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids zu verringern und so dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Diese Mustervorlagen sollen von Schülerinnen und Schülern ausgestaltet werden. Schüler und Schulleitung unterzeichnen sie dann gemeinsam. Die Idee dazu ist nach Angaben der Bildungsverwaltung aus Gesprächen der Bildungssenatorin mit Schülervertretern und Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future Berlin hervorgegangen.