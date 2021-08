Berlin

Noch kein Termin für Gipfel mit Ländern zu Afghanistan

27.08.2021, 13:06 Uhr | dpa

Bund und Länder haben noch keinen Termin für einen Afghanistan-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu möglichen Hilfen für gefährdete Menschen aus Afghanistan. Ein enger Austausch zwischen der Bundesregierung und den Ländern zu diesem Thema sei wichtig, es gebe ihn auch schon, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Kanzleramtschef Helge Braun sei in Kontakt mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder.

Am Vortag hatten sechs Länder den Bund zu einem Afghanistan-Gipfel gedrängt. Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Berlin und Bremen hatten ihre Forderungen nach einem Bund-Länder-Gipfel damit begründet, dass wegen der dramatischen Lage nach der Machtübernahme der Taliban Eile geboten sei.