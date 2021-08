Berlin

Ziel der Eisbären: Den Meistertitel verteidigen

31.08.2021, 14:29 Uhr | dpa

Sportdirektor Stéphane Richer lässt keine Zweifel an der Zielsetzung der Eisbären Berlin. "Eisbären gehen immer in die Saison, um Meister zu werden", sagte der 55 Jahre alte Kanadier am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Deutschen Eishockey Liga: "Ziel muss es sein, den Titel zu verteidigen", betonte Richer.

Die Berliner empfangen zum Auftakt am Donnerstag kommender Woche den EHC Red Bull München. Für die Partie wie auch für die nachfolgenden Heimspiele sind zunächst 6450 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. "Wir freuen uns sehr, unsere Fans wiederzusehen", sagte Richer und versprach: "Die Stimmung wird super."