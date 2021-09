Berlin

Greenpeace hängt Banner für Klimaschutz an Hauptbahnhof

17.09.2021, 13:19 Uhr | dpa

Die Umweltorganisation Greenpeace hat an der Südfassade des Berliner Hauptbahnhofs ein Banner angebracht, mit dem ein Klimakanzler oder eine Klimakanzlerin gesucht wird. Inzwischen werde das Banner wieder abgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmittag. Für die Aktion seien am frühen Morgen teilweise bis zu zwölf Aktivisten auf das Dach des Bahnhofs geklettert. Dort hängten sie das etwa 16 mal 22 Meter große Banner mit dem Schriftzug "Klimakanzler:in gesucht" auf. Ob gegen die Aktivisten Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

"Klimaschutz ist Menschenrecht", sagte eine Sprecherin von Greenpeace am Freitag. "Wer als Kanzler oder Kanzlerin Verantwortung für ganz Deutschland übernehmen will, muss den Schutz des Klimas und der Menschen in den Mittelpunkt der Politik stellen."

Die Aktion findet eine Woche vor dem globalen Klimastreik von

Fridays For Future statt. Dieser werde auch von Greenpeace unterstützt, hieß es von der Umweltorganisation.