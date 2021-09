Berlin

Mutmaßlicher Dealer festgenommen: Drogen und Waffen gefunden

29.09.2021, 11:24 Uhr | dpa

In Berlin ist ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen seien zwei Kilogramm Cannabis, drei Schreckschusswaffen und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Aufgefallen sei der Mann den Beamten am Dienstagnachmittag an der Weddingstraße im Stadtteil Gesundbrunnen. Er haben sich nervös umgeschaut, dann kurz mit einem anderen Mann unterhalten und schließlich von einem weiteren eine Plastiktüte übergeben bekommen. Also wurde er an der Pankstraße kontrolliert. Schon in der Tüte fanden die Polizisten "eine große Menge" Cannabis. Danach wurde seine Wohnung durchsucht. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln mit Waffen.