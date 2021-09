"Endstation" für Moderator

Statue von Prosieben-Star muss weg

29.09.2021, 20:37 Uhr | tme, t-online

Die Statue des Moderators Klaas Heufer-Umlauf, die seit einem halben Jahr am Berliner Hauptbahnhof steht, muss weichen. Akzeptieren wollte er das zunächst nicht. Die Bahn veröffentlichte nun "Ideen" für eine alternative Nutzung.

In seiner jüngsten Ausgabe der Talkshow "Late Night Berlin" kündigte Moderator Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben an, dass er seine Bronzestatue am Hauptbahnhof nicht entfernen will. Eigentlich hatte seine Produktionsfirma "Florida TV" der Deutschen Bahn vertraglich zugesichert, die Statue bis zum 28. September 2021 zu entfernen.



Doch in seiner Sendung machte sich der Moderator nun einen Spaß daraus, die Aufforderung zu ignorieren und schickte einen Mitarbeiter zum "Protest" zur Statue in Berlin-Moabit. Das Motto der Protestaktion: "Klaas bleibt". Unter dem Hashtag "#herzlosbahn" sollten Fans sich dem Protest anschließen und für einen Verbleib der "beliebten Statue" sorgen.

Der Moderator Klaas Heufer-Umlauf: Er setzte sich für einen Verbleib seiner Statue vor dem Berliner Hauptbahnhof ein. (Quelle: Eibner/imago images)



Statue von Klaas am Berliner Bahnhof: Deutsche Bahn lehnt Verbleib ab

Doch bei der Deutschen Bahn hatte der Moderator damit offenbar keinen Erfolg. Auf Twitter verkündete der Konzern nun: "Endstation Klaas". In dem Tweet reagierte die Bahn mit Humor auf den eingeführten Hashtag: "Jetzt, wo @damitdasklaas nicht mehr am Hbf Berlin stehen kann, sagen einige: "#herzlosbahn". Aber hey, er wird halt auch noch an anderen Stellen gebraucht", heißt es weiter.



Auf Instagram ist dann zu sehen, was die Bahn damit meinte: sie montierte die Statue in andere Bilder – als Prellbock für Züge oder Stützpfeiler für Eisenbahnbrücken. Ob Klaas mit dieser Nutzung einverstanden wäre?