Berlin

Britische Botschaft feiert neues "007"-Abenteuer

29.09.2021, 20:04 Uhr | dpa

Martini lieber geschüttelt oder gerührt? In Berlin hat die britische Botschaft zum Start des neuen "James Bond"-Films eingeladen. Der Film "Keine Zeit zu sterben" kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Schauspieler Daniel Craig spielt zum letzten Mal den bekannten Agenten - seine Nachfolge ist noch unklar.

"Natürlich hat James Bond sich in seinen fast 60 Jahren enorm verändert und immer wieder neu erfunden", sagte Botschafterin Jill Gallard laut Redemanuskript am Mittwochabend. "Ich bin froh, dass sich das Frauen- und Geschlechterbild der Filme verändert hat."

Der Film hatte am Dienstagabend seine Weltpremiere in London. Wegen der Pandemie war der Kinostart mehrfach verschoben worden. In der Botschaft in Berlin wurden nun Martinis serviert, außerdem spielte der "Royal Marines Band Service" anlässlich des Empfangs. Zu den Gästen gehörten unter anderem Vertreter aus Medien und Politik.

Die Kinobranche erhofft sich viel von dem neuen Agentenfilm. Monatelang hatten die Kinos in Deutschland geschlossen. Zwischenzeitlich hatte es Spekulationen gegeben, der Film könnte gleich bei einem Streamingdienst landen. Die "Bond"-Produzenten haben sich allerdings dagegen entschieden.