Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen

07.10.2021, 11:32 Uhr | dpa

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält Coronavirus-Testproben in der Hand. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 44,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, am Mittwoch hatte der Wert bei 39,9 gelegen. 247 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem RKI binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 2 auf insgesamt 3547.

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wurde aktuell mit derzeit 16,8 für den Landkreis Jerichower Land und mit 18,5 für die Stadt Halle angegeben. Im Salzlandkreis ist sie mit 91,8 am höchsten, gefolgt vom Burgenlandkreis (76,6). Bundesweit lag der Wert am Donnerstag bei 62,6 und damit leicht über dem vom Vortag (62,3).