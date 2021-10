Berlin

Niedersachsen feiert fröhlichen 75. Geburtstag in Berlin

07.10.2021, 19:51 Uhr | dpa

Mit einer fröhlichen Revue hat sich Niedersachsen zu seinem 75. Geburtstag in Berlin präsentiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßte am Donnerstag die "Fankurve des schönsten der 16 Bundesländer" in der Landesvertretung im Regierungsviertel. Zu den Gästen zählten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der brandenburgische Regierungschef Dietmar Woidke (beide SPD) und die Berliner SPD-Chefin Franziska Giffey.

Musikalisch bestritten Künstlerinnen und Künstler aus Niedersachsen von Sängerin Denise M'Baye bis zum Satiriker Dietmar Wischmeyer den Abend. Sie schufen neue Versionen des bekannten "Liedes der Niedersachsen". "Wir sind die Niedersachsen, grundstabil wie Treckerachsen", reimte Wischmeyer als "Günther der Treckerfahrer".

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Niedersachsen zum 1. November 1946 aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gebildet worden. Weil erinnerte an die große Entwicklung des früher eher armen Landes. Auch habe in Norddeutschland noch nie so lange Frieden geherrscht wie in 75 Jahren Niedersachsen. Zum eigentlichen Jubiläum soll am 1. November in Hannover ein Festakt stattfinden.