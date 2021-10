Berlin

26-jährige Fußgängerin von Auto erfasst: Schwer verletzt

13.10.2021, 10:56 Uhr | dpa

Eine 26 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Adlershof von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die junge Frau wollte am Dienstag die Straße überqueren, als ein 52-Jähriger sie mit seinem Auto erfasste, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 26-Jährige schlug auf die Motorhaube auf und stürzte zu Boden. Sie wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.