10.000 Teilnehmer erwartet

Klimaaktivisten wollen Ampelparteien Druck machen

22.10.2021, 10:05 Uhr | dpa

Klimademonstration von Fridays for Future am Brandenburger Tor (Archivbild): Anlässlich der Koalitionsverhandlungen in Berlin und der anstehen Weltklimakonferenz wollen Aktivisten ihre Forderungen untermauern. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Sie fordern von der nächsten Regierung ehrgeizige Klimaziele: In ganz Deutschland gehen Demonstranten deshalb heute auf die Straße. Besonders viele werden in Berlin erwartet.

Einen Tag nach dem Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP will die Bewegung Fridays for Future ihre Klimaschutz-Forderungen untermauern. Schwerpunkt der Aktionen ist am Freitag in Berlin, wo Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet werden.

Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" wollen die Demonstranten am Brandenburger Tor starten und dann durch das Regierungsviertel ziehen. Nach Polizeiangaben sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant. Am selben Tag will die schwedische Aktivistin Greta Thunberg in ihrer Heimatstadt Stockholm mit Menschen aus aller Welt für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Aktivisten untermauern Forderungen vor Weltklimakonferenz

Ende Oktober beginnt im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz, die als besonders bedeutend für den Kampf gegen die Erderwärmung gilt. Die Umweltschützer von Fridays for Future fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025.



Die Demonstration ist Teil von Aktionstagen, zu dem das Bündnis "Gerechtigkeit Jetzt!" anlässlich der Koalitionsverhandlungen aufgerufen hat.