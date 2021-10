Berlin

Heilmann: Erneuerungsdebatte nicht auf Personal reduzieren

29.10.2021, 13:27 Uhr | dpa

Der Vorsitzende des Berliner CDU-Kreisverbands Steglitz-Zehlendorf hat davor gewarnt, die Debatte um eine Erneuerung der Partei nur auf Personalfragen zu reduzieren. "Sollten wir den Fokus nur auf eine personelle Neuaufstellung legen, wäre das von vornherein zum Scheitern verurteilt", sagte der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er erwarte vielmehr personelle Angebote, die mit inhaltlichen und konzeptionellen Angeboten verbunden seien und die Frage beantworteten, wo die CDU eigentlich hinwolle. "Sollte es mehrere solcher Angebote geben, kommen wir um eine Mitgliederbefragung nicht herum."

In der CDU wird nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl über eine Neuaufstellung diskutiert und inwieweit die Parteimitglieder dabei eingebunden werden. Am Samstag findet dazu eine Kreisvorsitzenden-Konferenz in Berlin statt.

Heilmann unterstrich, dass es bei der notwendigen Neuaufstellung nicht um die Frage gehen könne, wer der nächste Kanzlerkandidat der Union werde. Denn noch nie habe auf Bundes- wie Landesebene ein Vorsitzender einer Volkspartei, der nach einer Wahlniederlage gekürt worden sei, dann die nächste Wahl gewonnen. Entweder habe er verloren oder sei erst gar nicht Kanzler- oder Spitzenkandidat geworden. "Wenn man jetzt nur den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin sucht, wird man mit Sicherheit niemanden finden, der oder die das dann tatsächlich wird", schloss Heilmann daraus.