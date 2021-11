Milano

Corona-Verdachtsfall: Staatskapelle unter Barenboim pausiert

03.11.2021, 17:18 Uhr | dpa

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls im Orchester muss die Staatskapelle Berlin unter Dirigent Daniel Barenboim ihre Europa-Tournee unterbrechen. Ein für Mittwochabend in der Mailänder Scala geplantes Konzert wurde abgesagt. Das Orchester sei bereits durchgetestet, einen weiteren Verdachtsfall gebe es nicht, sagte der Intendant der Staatsoper Unter den Linden, Matthias Schulz, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der betroffene Musiker sei geimpft gewesen.

"Wir verschieben die beiden Sinfoniekonzerte mit dem Brahms-Zyklus", kündigte Schulz an. Die Abende in Mailand sollten nachgeholt werden. Der Staatskapelle geht es um Sicherheit für Orchester, Theatermitarbeiter und Publikum sowie die Fortsetzung der Tournee.

Für Donnerstag ist nun in Mailand ein Solokonzert mit Barenboim als Pianist vorgesehen. "Ich werde die drei letzten Beethoven-Klaviersonaten spielen", sagte Barenboim der dpa. Im Orchester herrsche nach vier erfolgreichen Konzerten zum Auftakt in Athen "eine wunderbare Stimmung". Auch Barenboim zeigte sich zuversichtlich, dass die Tournee in Genf fortgesetzt werden kann.

Nach Athen und Mailand stehen Genf, Madrid, Wien und Zürich auf dem Tourneeplan. Während der Konzertreise des Orchesters laufen in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin die Barocktage. Im Juni waren Orchester und Dirigent bereits in Paris.

Man wolle laut Barenboim nach langen Pandemiemonaten "ein Zeichen für die Kultur setzen". Zum Auftakt der Tournee in Athen sagte Barenboim der dpa: "Wir möchten damit Mut für die Rückkehr der Kultur machen. Jetzt haben wir mit dem Impfen einen wichtigen Schlüssel, um einen Schritt in Richtung Normalität zu gehen."