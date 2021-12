Corona-Lage in Berlin

3G-Regel gilt nicht automatisch für Obdachlose

14.12.2021, 17:54 Uhr | t-online, dpa

Ein Mann sitzt mit seinem Hund in einem U-Bahnhof in Berlin (Archivbild): Für Obdachlose soll in Berlin keine 3G-Regel in Bahnhöfen gelten. (Quelle: Rolf Kremming/imago images)

Die Corona-Lage in Deutschland ist ernst. Auch in der Hauptstadt spitzt sich die Situation weiter zu. Hier erhalten Sie die wichtigsten Informationen aus Berlin.

Die Inzidenz-Ampel in Berlin steht weiter auf Rot. Die Zahlen zeichnen ein ernstes Bild. Der wichtige Richtwert in der Coronavirus-Pandemie beträgt aktuell 307,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage und ist damit leicht zurück gegangen. Am Dienstag wurden in Berlin jedoch 2.579 neue Ansteckungen gemeldet. Die Zahl der Covid-19-Toten hat sich um zwei erhöht und liegt bei insgesamt 3.926.

Am Dienstag waren 23,7 Prozent der Intensivbetten in der Hauptstadt mit Covid-Patienten belegt, hier zeigt die Ampel ebenfalls Rot. Die Ampel der Hospitalisierungsinzidenz stand hingegen weiter auf Gelb, hier liegt der Wert bei 4,7. Er gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus aufgenommen wurden. Vollständig geimpft sind 71,3 Prozent der Berliner.

14. Dezember: 3G-Regel gilt nicht automatisch für Obdachlose

Die 3G-Regel auf Berlins Bahnsteigen gilt in dieser Form nicht mehr für Obdachlose. Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen. Seit vergangenem Mittwoch gilt, dass Berlinerinnen und Berliner sich nur auf Bahnsteigen der U- und S-Bahn aufhalten dürfen, wenn sie genesen, geimpft oder getestet sind.



Nach Kritik an den Konsequenzen dieser Regelung für Obdachlose hat der Senat nachgebessert: "Betreiber von Bahnhöfen können Verkehrsflächen in Bahnhöfen und an Bahnsteigen zum Aufenthalt für obdachlose Menschen ohne 3G-Bedingung ausweisen, sofern die Einhaltung des Mindestabstandes und der Maskenpflicht gewährleistet werden kann", teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit.

Unter anderem die Berliner CDU hatte dem Senat vorgeworfen, die 3G-Regel sei mit Blick auf Obdachlose "ein Zeichen maximaler sozialer Kälte". Der Senat hat die Infektionsschutzverordnung entsprechend geändert. Die neue Regelung gilt voraussichtlich ab Samstag (18. Dezember).

Senat will epidemische Notlage erklären lassen

Der Berliner Senat hält es für notwendig, als gesetzliche Grundlage für mögliche weitere Corona-Maßnahmen eine sogenannte epidemische Notlage zu erklären. Eine entsprechende Vorlage wurde am Dienstag für das Abgeordnetenhaus beschlossen.



Sollte dieses dem Antrag folgen, könnte der Senat dann zum Beispiel neue Beschränkungen beschließen, falls die Infektionslage das erfordert. Als Beispiel nannte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) Kontaktbeschränkungen, die über das bisherige Maß hinausgehen. Nach Angaben Müllers sei dazu ein landesgesetzlicher Rahmen erforderlich, weil bundesweite Bestimmungen dazu weggefallen sind.



Für den Senat gehe es darum, Entscheidungs- und Eingriffsmöglichkeiten zu haben, sollte sich die Corona-Lage, die sich im Moment nicht mehr zu verschlimmern scheint, erneut zuspitzen. Deshalb sei nun eine entsprechende Beschlussgrundlage für das Parlament vorhanden. "Wir wollten es auch machen im Vorgriff für die neue Regierung, für den neuen Senat, das neue Parlament", so Müller. In Brandenburg hatte der Landtag am Montag die epidemische Notlage festgestellt.

Schülerausweis gilt nicht mehr als Testnachweis

Der Berliner Senat hat am Dienstag die vierte Corona-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beschlossen. Demnach gebe es nun Obergrenzen für private Veranstaltungen – auch für Geimpfte und Genesene – sowie eine Änderung bei den Testnachweisen für Schüler in den Weihnachtsferien. Das gab der Senat in einer Pressemitteilung bekannt.

Die neue Corona-Verordnung sieht für Genesene und Geimpfte eine Obergrenze von 50 Personen in geschlossenen Räumen und 200 im Freien vor. Neu beschlossen wurden außerdem Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene. Bei privaten Zusammenkünften dürfen in geschlossenen Räumen 50, im Freien 200 Personen zusammenkommen. Die 2G-Bedingung gilt bei mehr als 20 Anwesenden. Für private Veranstaltungen, an denen auch ungeimpfte Personen teilnehmen, gelten strengere Kontaktbeschränkungen. Unter-14-Jährige sind von der Zählung weiterhin ausgenommen.

Klargestellt hat der Senat auch, dass bei Schülerinnen und Schülern während der Ferien der Schülerausweis nicht als Testnachweis genügt, da sie in dieser Zeit nicht regelmäßig in der Schule getestet werden. Sie benötigen also wie alle anderen aktuelle Schnelltests.

12. Dezember: Band soll Shoppen unter 2G-Bedingungen erleichtern

Einkaufen unter 2G-Bedingungen soll in Berlin einfacher werden. Möglich machen soll das eine sogenannte Bändchen-Regelung, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin und Brandenburg, Nils Busch-Petersen, der "Berliner Morgenpost" (Sonntag). Danach können Kunden zum Beispiel in Einkaufszentren nach der Einlasskontrolle ein tagesaktuelles Band ums Handgelenk bekommen und dann weitere Geschäfte betreten, ohne erneut ihren Impfausweis vorzeigen zu müssen.

"Wir erhoffen uns davon, dass das die Mitarbeiter entlastet und etwas Druck rausnimmt", sagte Busch-Petersen. Die Geschäfte müssten die genauen Rahmenbedingungen dafür untereinander eindeutig regeln. Die ersten Einkaufszentren hätten die Regelung bereits angewandt.

Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung sagte am Sonntag: "Von unserer Seite gibt es keine Einwände. Die Berliner Verordnung lässt das zu." In Berlin haben zu den meisten Geschäften nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Ein negatives Testergebnis reicht nicht mehr. Ausgenommen sind unter anderem Supermärkte, Drogerien und Apotheken.

11. Dezember: BVG verhängt ab Montag Geldstrafen für Coronamuffel

Im Berliner Nahverkehr gilt wie in vielen anderen Städten die 3G-Regelung: Mitfahren dürfen nur Getestete, Geimpfte und Genesene. Um die Maßnahme angesichts hoher Inzidenzen strenger durchzusetzen, führt die BVG ab Montag (13. Dezember) eine Geldstrafe ein.



50 Euro fällt für diejenigen an, die keinen Nachweis dabei haben. Mindestens dieselbe Geldstrafe gibt es übrigens für Maskenmuffel.

8. Dezember: Schärfere Corona-Regeln in Kraft

In Berlin gelten seit diesem Mittwoch strengere Corona-Maßnahmen. Unter anderem hat der Senat Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen und neue Obergrenzen bei Großveranstaltungen beschlossen. Welche Regeln nun in der Hauptstadt gelten, lesen Sie hier.

7. Dezember: Kinder-Impfungen starten am 15. Dezember

Berlin will am 15. Dezember mit dem Impfen von fünf- bis elfjährigen Kindern gegen Corona beginnen. Dazu würden in den Impfzentren Tegel und Messe/ICC zusätzliche Kabinen bereitgestellt, kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Daneben soll in Berlin auch an Schulen geimpft werden, die geeignete große Räume haben. Zudem soll es "kreatives Impfen" etwa im Naturkundemuseum und im Zoo geben.

Ende November hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder genehmigt. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Deutschland steht noch aus. Dazu berichtete Kalayci von der Konferenz der Gesundheitsminister am Montag, Stiko-Chef Thomas Mertens habe eine Empfehlung bis Donnerstag in Aussicht gestellt - allerdings noch nichts über deren Inhalt gesagt.

Sie rechne damit, dass es wie bei bei den Zwölf- bis Siebzehnjährigen zunächst eine eingeschränkte Empfehlung für chronisch kranke Kinder und erst später eine für alle geben könnte, sagte Kalayci. Dazu habe sie die Bitte geäußert, dass in dem Fall ein Satz angefügt werde, dass nichts dagegen spreche zu impfen, wenn Eltern dies wollten. "Auch wenn keine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen wird, könnte man zumindest unterstreichen, dass auch nichts Konkretes dagegen spricht", sagte sie.

6. Dezember: Designierte Gesundheitssenatorin wirbt für Impfung

Berlins designierte neue Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) sieht möglichst viele Impfungen als wesentlichen Faktor im Kampf gegen die vierte Corona-Welle und die Pandemie insgesamt. "Unsere große Herausforderung bundesweit und eigentlich auch global ist das Impfen", sagte sie am Montag bei ihrer Vorstellung durch die Grünen.

"Wir müssen gegen die Pandemie animpfen. Wir müssen es schaffen, dass wirklich, wirklich, wirklich sich alle impfen lassen." Das betreffe auch Kinder und die Booster-Impfungen, also die Auffrischungen. Gote ist seit 2019 Dezernentin unter anderem für Gesundheit in Kassel. Im neuen rot-grün-roten Senat soll sie das Ressort Wissenschaft und Gesundheit übernehmen.

3. Dezember: Giffey will Kinder in Schulen und Kitas impfen

Berlins designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat vorgeschlagen, die bald geplanten Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren direkt in Schulen anzubieten – mit Hilfe mobiler Teams. "Wir müssen Kindern zügig und unkompliziert ein Impfangebot machen, am besten dort, wo sie sowieso täglich sind – in der Schule und auch für die fünfjährigen Kitakinder", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "In Berlin bereiten wir genau das gerade vor."

Nötig seien aber auch niedrigschwellige Angebote an anderen Orten, gerade im Hinblick auf die Weihnachtsferien, in denen Schulen ja geschlossen seien: "In den Impfzentren, mit besonderen Impfstraßen für die Kinder, an Orten, an denen Kinder vielleicht noch etwas erleben können." Denkbar sei eine Impfung beim Zoobesuch. Giffey hat aber noch andere Ideen: "Man könnte bei den Dinosauriern im Naturkundemuseum impfen oder im Olympiastadion", so die Politikerin, die am 21. Dezember im Abgeordnetenhaus zur Regierungschefin gewählt werden soll.

"Ich glaube, dass Kinderimpfungen ein echter Wendepunkt sein können, was die Frage der höheren Impfquote betrifft", sagte sie. Denn gerade in dieser Altersgruppe sei die Inzidenz sehr hoch in Berlin. "Wenn über 200.000 Kinder geimpft werden können, würde das einen großen Unterschied machen", so Giffey. "Ich weiß, dass viele Kinder sich das wünschen, damit sie sich sicherer fühlen können. Sobald der Impfstoff da ist, muss so schnell wie möglich alles unternommen werden, um den Kindern diese Impfung zu ermöglichen, ihnen mehr Sicherheit, mehr Schutz zu geben."

2. Dezember: Erster Omikron-Fall bestätigt – mehrere Verdachtsfälle

In Berlin gibt es eine erste bestätigte Infektion mit der neuen Omikron-Variante. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach handelt es sich bei dem Infizierten um einen Reiserückkehrer aus Südafrika. Durch eine Gesamtgenomsequenzierung habe sich der anfängliche Verdacht bestätigt. Die Person haben sich nach ihrer Rückkehr am Montagmorgen direkt in häusliche Quarantäne begeben, hieß es.



Zudem gibt es in Berlin zwei bis drei weitere Verdachtsfälle, deren Bestätigung aber noch ausstehe, sagte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag. "Es war zu befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass diese neue Variante auch in Berlin vorkommt."



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die zunächst im südlichen Afrika entdeckte Omikron-Variante als "besorgniserregend" ein. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, steht noch nicht fest.

1. Dezember: Berliner Kassenärzte gegen Impfungen in Apotheken

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin lehnt die Forderung der Gesundheitsministerkonferenz ab, Apotheken an der Impfkampagne gegen Covid-19 zu beteiligen. "Der Impfstoff reicht zurzeit nicht einmal für die impfenden Praxen. Da haben wir null Verständnis dafür, dass jetzt auch noch Apotheken mitimpfen sollen", hieß es am Mittwoch aus dem KV Vorstand.

In Berlin liegt die Impfkampagne momentan in den Händen von mehr als 2.500 Arztpraxen sowie den Impfzentren oder Impfstellen. "Dabei sollte es bleiben", so die KV. Das Impfen sei nicht Sache der Apotheken, sondern originäre Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte.

Im Hinblick auf Impfstoffbestellung und -lieferung fordert die KV mehr Zuverlässigkeit und Transparenz. "Wir möchten wissen, wieviel Impfstoff Berlin erhält und wie dieser verteilt wird", so der Vorstand. "Und wir möchten Antworten darauf haben, wie es sein kann, dass einige Praxen ihre bestellten Impfstoffmengen 1:1 erhalten haben, hingegen bei anderen Praxen die bestellten Impfstoffmengen begrenzt werden."

Kürzungen bestellter Impfstoffe hätten in den vergangenen Tagen zu massiver Verärgerung und organisatorischen Turbulenzen in den betroffenen Praxen geführt. Es gebe viele enttäuschte Patienten.

29. November: Berliner GdP fordert Impfpflicht für Polizei und Ordnungsamt

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine berufsbezogene Impfpflicht für Polizisten und Mitarbeitende des Allgemeinen Ordnungsdienstes in den Bezirken. Das teilte die Gewerkschaft am Montag mit. In den Gebäuden des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, des Landsamts für Einwanderung sowie der Bezirks- und Ordnungsämter solle für Bürgerinnen und Bürger zudem eine 3G-Regel gelten.

Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen Wochen und die Gefährdung der Gesellschaft durch Corona führe "an einer berufsbezogenen Impfpflicht auch für unsere Bereiche kein Weg vorbei", so GdP-Landesvize Stephan Kelm. Es gebe keine andere Möglichkeit, "um Gesundheit und Innere Sicherheit gewährleisten zu können."

"Der Personalkörper gibt es trotz der vergleichbar hohen Impfquote nicht her, dass wir nur mit Geimpften und Genesenen herausfahren, um Maßnahmen durchzusetzen", so Kelm. Man könne schlecht auf Kontrollen oder Hilfeleistungen verzichten, wenn ein Gastronom sein Hausrecht ausübe und Einsatzkräften ohne 2G-Nachweis den Zugang verwehre.

Zur geforderten 3G-Regel in den Dienststellen sagte Kelm: "Uns erschließt sich nicht, warum das im ÖPNV gelten soll, aber unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern einem völlig unnötigen Risiko ausgesetzt werden müssen."

28. November: Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci für Lockdown

Angesichts des rasanten Anstiegs der Zahl von Corona-Neuinfektionen hält Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) einen erneuten Lockdown für erforderlich. "Ich fordere den Bund auf, eine Bundesnotbremse einzusetzen", sagte die geschäftsführende Senatorin der "Berliner Morgenpost". Zugleich bat sie die Menschen in Berlin, Großveranstaltungen vor allem in Innenräumen zu meiden, um das Ansteckungsrisiko zu senken.

Zuvor hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen empfohlen. "Unmittelbar wirksam ist es aus medizinischer und epidemiologischer Sicht, die Kontakte von Beginn der kommenden Woche an für wenige Wochen deutlich zu reduzieren", heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme. Neue Virusvarianten machten schnelles und konsequentes Handeln noch dringlicher.

26. November: Chef der Berliner Kassenärzte warnt vor Triage in Kliniken

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin, Burkhard Ruppert, befürchtet eine Triage-Lage an den Kliniken, sollte die Politik nicht umgehend härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie einen Lockdown für Ungeimpfte beschließen. Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, welchen Patienten sie zuerst helfen.

"Wir müssen jetzt reagieren, weil wir sonst in zwei, drei Wochen das ernten, was wir jetzt säen", sagte Ruppert der Zeitung "nd.DieWoche". "Bei den hohen Infektionszahlen werden uns die Intensivabteilungen um die Ohren fliegen. Wir werden in eine Triage-Situation kommen, wie wir sie noch nie in Deutschland erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg."

26. November: Berlin beschränkt Einsatz von Biontech in Impfzentren

In den Berliner Impfzentren wird der Biontech-Impfstoff ab Samstag nur noch Menschen unter 30 Jahren sowie Schwangeren verabreicht. Alle anderen werden mit Moderna geimpft. Das berichtete "rbb24". Grund dafür sei eine Entscheidung des Bundesgesundheitsministers.

Berlin und Brandenburg hatten zuletzt die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Begrenzung des Biontech-Impfstoffes scharf kritisiert. Matz bezeichnete Spahns Vorstoß am vergangenen Sonntag in der Abendschau als "Katastrophe in mehrfacher Hinsicht", so das Medium.

Auch verschiedene Ärzteverbände kritisierten die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers. Wolfgang Kreischer, Verbandschef des Hausärzteverbands Berlin-Brandenburg, sagte dem RBB, dies sei der "Super-Gau" für die Impfkampagne in der Region.

Besuchsverbot in Vivantes-Kliniken verhängt

Ab Freitag (26. November) gilt in allen Kliniken der Vivantes-Kette ein Besuchsverbot. Damit reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf das aktuelle Pandemie-Geschehen.

Nur bei Kindern, werdenden Eltern und Schwerstkranken können in Absprache mit dem Klinikpersonal laut Homepage Ausnahmen vereinbart werden.

25. November: Impftempo in Berlin ist zuletzt wieder gestiegen

Rund 3.800 Menschen lassen sich in Berlin derzeit täglich zum ersten Mal gegen Corona impfen. Das geht aus Zahlen hervor, die Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) auf Twitter veröffentlicht hat. Das sei im Vergleich zu Mitte Oktober, als sich pro Tag in Berlin rund 1.400 Menschen erstimpfen ließen, eine Steigerung um den Faktor 2,7.

Noch deutlicher ist der Zuwachs Matz zufolge bei den Booster-Impfungen. Seinen Angaben nach stieg die Zahl der Auffrischungsimpfungen von Mitte Oktober, als täglich rund 2.800 Mal geboostert wurde, auf nun rund 19.400 Auffrischungsimpfungen pro Tag.

Matz' Angaben nach, erhielten bis Mittwochabend 30,8 Prozent der Über-60-Jährigen in Berlin eine Booster-Impfung. Damit liege die Hauptstadt deutlich vor dem Bundesschnitt mit 18,2 Prozent, so der SPD-Politiker.

Aufgrund der hohen Nachfrage werde Berlin seine Impfkapazitäten weiter ausbauen, kündigte Matz zudem an.

21. November: Corona-Ausbruch in Berliner Pflegeheim – zwei Tote

In einem Altenpflegeheim in Lichtenberg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Zwei Menschen starben nach Angaben des Krankenhausunternehmens Vivantes. Insgesamt 27 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden infiziert. Einer Mitteilung zufolge handelt es sich in fast allen Fällen um Impfdurchbrüche, das heißt die Betroffenen waren bereits geimpft.

Von den beiden gestorbenen Personen war eine ungeimpft, die zweite hatte schwerste Vorerkrankungen, wie es hieß. Die anderen 25 Betroffenen hatten laut Mitteilung am Wochenende keine bis leichte Symptome, einige wenige mittlere Symptome. Niemand sei zur Behandlung im Krankenhaus.

Die erste infizierte Person soll sich nachweislich außerhalb des Pflegeheims angesteckt haben. Nach Bekanntwerden der ersten Infektion am 3. November seien Gesundheitsamt und Heimaufsicht informiert und umfangreiche Isolierungs- und Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden. Weiterhin würden alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Pflegekräfte täglich getestet.

20. November: Experte sieht Berliner Kliniken an Belastungsgrenze – Hospitalisierungsampel auf gelb

Wegen der jüngsten Corona-Welle sieht die Berliner Krankenhausgesellschaft Kliniken und Personal an der Belastungsgrenze. "Die Berliner Krankenhäuser sind erneut im vollen Pandemiemodus und unternehmen alle Anstrengungen, um die große Zahl an Covid-Erkrankten zu versorgen", sagte Marc Schreiner, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, der Deutschen Presse-Agentur.

"Es ist nicht mehr zu verhindern, dass die Zahl der Intensivpatienten sich in den nächsten Tagen und Wochen stark erhöhen wird. Die Krankenhäuser und ihre Beschäftigten werden an ihre Belastungsgrenzen kommen."

Am Samstag sprang die Hospitalisierungsampel erstmals seit ihrer Einführung auf gelb. Der Wert liegt in der Hauptstadt bei 4,1. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus aufgenommen wurden.

18. November: Inzidenz ist bei Zehn- bis 14-Jährigen vierstellig

Bei den Corona-Infektionen weist der Trend in Berlin weiter aufwärts. Auch am Donnerstag stiegen die Zahlen weiter an. Besonders verbreitet ist das Virus derzeit bei Kindern, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

In der Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen liegt die Inzidenz demnach bei 960, bei den Zehn- bis 14-Jährigen sogar bei 1.019. Schülerinnen und Schüler testen sich in der Hauptstadt mehrmals in der Woche. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt bisher eine Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.

17. November: Personalnot bremst Wiederausbau der Impfangebote

Personalmangel bremst in Berlin den geplanten Wiederausbau der Infrastruktur für Corona-Impfungen. Man sei beim Ausbau noch nicht so weit wie gewünscht, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in Berlin. Es mangele nicht an Geld oder Räumlichkeiten, sondern an Personal. Wer helfen wolle und entsprechende Kenntnisse habe, solle sich melden.

Voriges Jahr hätten Menschen aus der Gastronomie, Hotellerie und Kultur in den Impfzentren ausgeholfen, nach den vergangenen entspannteren Monaten hätten viele jedoch wieder andere Aufgaben gefunden, schilderte Müller. "Uns fehlen schlichtweg viele Menschen, um noch schneller die Impfzentren ausbauen zu können." Man sehe bereits eine erhöhte Nachfrage nach Impfungen.

16. November: Ramona Pop bittet um konsequente 2G-Kontrolle

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte an die die Gastronomiebranche appelliert, die neue 2G-Pflicht für Gäste konsequent zu kontrollieren. Trotz der sich verschärfenden Lage gebe es weiterhin Berichte über fehlende Kontrollen, kritisierte sie kürzlich. Berlins designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) appellierte an die Eigenverantwortung bei der Einhaltung der strengeren Regeln.

Seit Montag gilt in Berlin in vielen Bereichen das 2G-Prinzip. Bei einem Test eines t-online-Reportes konnte sich dieser zumindest in ein Café mit einem bloßen Foto eines Impfzertifikats eines Kollegen Zugang zum Innenraum verschaffen.