Berlin

1. FC Union gewinnt Berliner Stadtderby gegen Hertha BSC

20.11.2021, 20:54 Uhr | dpa

Der 1. FC Union hat das Berliner Stadtderby in der Fußball-Bundesliga souverän für sich entschieden. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Samstagabend sein Heimspiel gegen Hertha BSC mit 2:0 (2:0). Taiwo Awoniyi hatte den Conference-League-Teilnehmer bereits in der 8. Minute in Führung gebracht. Christopher Trimmel (30.) traf vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei bereits zum Endstand. Durch den fünften Saisonsieg verbesserte sich Union auf den fünften Platz, Hertha bleibt mit nun sieben Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen auf dem 13. Platz.