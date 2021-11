Berlin

Mülltonnen brennen in Hausdurchfahrt in Adlershof

26.11.2021, 07:06 Uhr | dpa

In der Hausdurchfahrt eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Adlershof haben mehrere Müllcontainer gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten zwölf Menschen in Sicherheit. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Freitagmorgen ausgebrochen. Dabei wurde auch die Fassade des Hauses in der Waldstraße beschädigt. Die Gebäudedämmung hatte Feuer gefangen. Bei dem Brand war Rauch ins Treppenhaus gelangt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und sich der Rauch verzogen hatte, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.