Berlin

Mutter und zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

11.12.2021, 12:39 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Berlin-Lichterfelde sind eine Frau und ihre zwei Kinder schwer verletzt worden. Das Auto der 50-Jährigen war am Freitagnachmittag auf der Kreuzung von Züricher Straße und Lausanner Straße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und daraufhin gegen ein parkendes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau und ihre Kinder im Alter von neun und sieben Jahren wurden unter anderem mit Kopf- und Bauchschmerzen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Angaben vom Samstag hatte der 72 Jahre alte Fahrer des kreuzenden Autos aus bisher unbekannten Gründen die Vorfahrtsregeln missachtet. Ein Alkoholtest bei dem Mann sei negativ ausgefallen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.