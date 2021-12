Berlin

Sechs Wochen Pause: Volleys-Angreifer Kessel wird operiert

15.12.2021, 13:17 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys haben weiter Verletzungspech. Nachdem beim deutschen Volleyball-Meister bereits seit Saisonbeginn in Mittelblocker Anton Brehme (Knieprobleme) einer der Leistungsträger ausfällt, erwischte es nun auch Außenangreifer Cody Kessel. Bei dem 30-jährigen US-Amerikaner wurde am Mittwoch ein Freigelenkskörper im rechten Sprunggelenk diagnostiziert, am Donnerstag wird er operiert. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Kessel wird nach Einschätzung von Vereinsarzt Oliver Miltner vier bis sechs Wochen ausfallen. "Der Eingriff ist nicht schwerwiegend, aber nötig", sagte Miltner. Kessel selbst gibt sich zuversichtlich: "Ich werde direkt nach der OP meinen Fokus darauf legen, ein schnelles Comeback zu schaffen."

Die BR Volleys sind am Mittwochabend (18.00 Uhr) in ihrem zweiten Gruppenspiel in der Volleyball-Champions-League beim portugiesischen Meister Benfica Lissabon gefordert.