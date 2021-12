Berlin

Semechin, Hausding, Union und Fischer Sportler des Jahres

15.12.2021, 18:10 Uhr | dpa

Berlin (dpa) - Die Para-Schwimmerin Elena Semechin und der Wasserspringer Patrick Hausding sind Berlins Sportlerin und Sportler des Jahres 2021. Der 1. FC Union Berlin wurde bei der Wahl der Hauptstadt-Medien gleich doppelt ausgezeichnet: Die Fußballer sind die Mannschaft - Urs Fischer ist der Trainer des Jahres. Die Berliner Champions wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Rahmen einer großen Gala, sondern in einem Digital-Format ausgezeichnet.

"2021 ist definitiv eines der aufregendsten Jahre in meinem ganzen Leben – und diese Auszeichnung ist meine Extra-Belohnung", sagte Elena Semechin, die nach 2019 zum zweiten Mal zu Berlins Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Sie gewann Gold bei den Paralympics in Tokio in diesem Sommer. Patrick Hausding ist nach seinen Siegen 2010, 2017 und 2019 bereits zum vierten Mal Berlins Sportler des Jahres.

"Der Goldene Bär ist ein echter Lichtblick und ein krönender Jahresabschluss", sagte der 32-Jährige. Er gewann bei seinen vierten und letzten Olympischen Spielen gemeinsam mit Lars Rüdiger Bronze vom 3-Meter-Brett.

Der 1. FC Union Berlin wurde vor Basketball-Meister Alba Berlin und Eishockey-Meister Eisbären Berlin zur Mannschaft des Jahres gekürt. Es sei eine super Auszeichnung sagte Union-Kapitän Trimmel, "wenn man das ganze Jahr gut gearbeitet hat, dann ist das am Jahresende die absolute Bestätigung". Auch Trainer Urs Fischer freute sich über seine persönliche Anerkennung. "Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen", sagte der Schweizer. Platz sieben in der Bundesliga und die Europacup-Qualifikation waren die Highlights der Eisernen.

Bereits vor zwei Jahren gewann dasselbe Sieger-Quartett wie dieses Jahr - ein Novum. Neben den Stimmen der Berlinerinnen und Berliner fließen auch die Ergebnisse einer Expertenjury zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis des seit 1979 vergebenen Publikumspreises der Hauptstadt-Medien ein.