Das wünscht sich Berlin für 2022

"Ich will zum Schalter gehen und einfach losfliegen"

Trotz der Corona-Pandemie dreht sich die Erde weiter. Das alte Jahr ist vorbei, das neue steht vor der Tür. Was wünschen sich die Berliner für 2022? t-online hat bei einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz nachgefragt.

"Ich will zum Schalter gehen und einfach losfliegen." Elke Bäcker wünscht sich für das Jahr 2022 das Ende der Corona-Pandemie. Denn die Rentnerin möchte vor allem eines: reisen.

Elke Bäcker, 65, zu Besuch auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz: Corona hat ihre Reisepläne durchkreuzt. Sie wünscht sich, dass das 2022 nicht passiert. (Quelle: Jannik Läkamp)

Bereits 2021 wollte die 65-Jährige zusammen mit ihrem Mann groß verreisen – nach Neuseeland. "Aber das ging natürlich nicht", erklärt sie. Jetzt macht sie sich Sorgen, ob der große Traum überhaupt jemals in Erfüllung gehen wird. "Man ist ja nicht mehr 17. Und die zwei Jahre Pandemie werden nicht einfach hinten drangehängt", so Elke Bäcker. Ihr Mann sei auch schon 70, sein Knie spiele nicht mehr so mit. Aber dann gehe es eben woanders hin. Es müsse ja nicht so weit weg wie Neuseeland sein, sagt die Rentnerin. "Hauptsache verreisen."

Neujahrswünsche in Berlin: "Ich würde gerne so richtig durchstarten"

Emil und Olivia, Arm in Arm und dick eingepackt: Sie wünscht sich für 2022 Livemusik – er wünscht sich, sie zu spielen. (Quelle: Jannik Läkamp)



Das Jahr 2022 steht für Emil und Olivia ganz im Zeichen der Musik. Das Paar wünscht sich, dass die Corona-Maßnahmen gelockert werden. "Damit man wieder machen kann, was man will", meint Emil. Für seine Freundin Olivia heißt das: endlich wieder auf Konzerte gehen. "Im letzten Jahr wurden so viele Konzerte abgesagt. Ich hoffe, das wird im neuen Jahr besser. Da freue ich mich schon richtig drauf", erklärt sie. Emil möchte 2022 auch gerne auf Konzerte gehen. Viel lieber möchte er aber selbst Musik machen. Unter dem Künstlernamen "Emi Lando" produziert der 18-Jährige Rap- und Rockmusik. "Ich würde 2022 gerne so richtig mit meiner Musik durchstarten."

"Corona soll aufhören": Das wünscht sich Berlin

André ist Soldat, Ivonne ist Angestellte. Er zieht bald nach Berlin, sie wohnt hier. Wie wohl die meisten Berliner wünschen auch sie sich, "dass Corona aufhört", wie Ivonne es ausdrückt. Ganz besonders freuen sich die beiden darauf, ihre Familien wieder ohne Sorgen besuchen zu können. "Und Konzerte wären auch mal wieder schön", sagt Ivonne. Was sich das Paar noch für 2022 wünscht? Ganz klar: "Gesundheit natürlich."

"Die Masken nerven, ansonsten ist alles toll"

Zehir hingegen ist beinahe wunschlos glücklich. Für den 33-Jährigen sind bereits 2021 alle Wünsche in Erfüllung gegangen, erklärt er.

Zehir auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz: Für den 33-Jährigen lief das Jahr 2021 sehr gut – nur die Corona-Pandemie stört ihn. (Quelle: Jannik Läkamp)



"Ich konnte meinen Masterabschluss machen, habe eine Arbeitsgenehmigung für Deutschland bekommen, eine tolle Wohnung und einen großartigen Job", so der 33-Jährige. Zehir arbeitet bei Tesla als Analyst, wie er berichtet. Nur die Pandemie und die Corona-Maßnahmen stören sein Glück. "Nicht jeder kann von zu Hause arbeiten. Und die Masken nerven. Aber ansonsten ist alles toll."