Berlin

Füchse nach turbulenter Woche: "Mannschaft hat geantwortet"

20.12.2021, 11:13 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat eine turbulente Woche mit einer zum Teil glänzenden Vorstellung abgeschlossen. "Wir haben als Mannschaft eine Antwort gegeben, die seines gleichen sucht. Es hat gezeigt, wie sehr die Mannschaft funktioniert und wie sehr sie will und wie sehr sie zusammengewachsen ist", sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach dem 31:24-Auswärtssieg bei Frisch Auf Göppingen am Sonntag.

"Ein Sieg in Göppingen ist nicht selbstverständlich. Mir war wichtig, dass wir den Respekt gegenüber Schiedsrichtern und anderen Mannschaften behalten", sagte Kretzschmar rückblickend auf die Ereignisse beim Pokal-Aus in Lemgo. Deshalb sei gegen Göppingen der Kopf auch wieder frei gewesen, so der 48-Jährige.

Den Berlinern machten im ersten Spielabschnitt aber noch die vielen Coronafälle, der Ärger über Spielansetzungen und dem Pokal-Aus sowie lautstarker Schiedsrichterkritik zu schaffen, auch wenn sie die außergewöhnlichen Zustände schon intern abgehakt hatten. "Wir lassen viel zu viele Chancen aus und machen zu viele technische Fehler. Wir waren vom Kopf her nicht da, wo wir sein wollten und sind nicht dahin gegangen, wo es wehtut", klagte Füchse-Trainer Jaron Siewert. Deshalb sei es in der Kabine auch etwas lauter geworden, berichtete Rückraumspieler Fabian Wiede.

Einen kühlen Kopf bewiesen die Füchse dann in der zweiten Hälfte. "Wir haben spielerisch bessere Lösungen gefunden und haben es gut verteilt. Vor allem die Deckungsarbeit war schon stark", sagte Siewert. Die Füchse profitierten auch davon, dass alle Spieler ihre Coronainfektion überstanden hatten und wieder mitwirken konnten. "Das war natürlich wichtig, dass wir wieder mehr Wechselmöglichkeiten hatten", sagte Kretzschmar und blickte hoffnungsvoll auf die nächste Aufgabe voraus: Am Donnerstag geht es für die Füchse mit einem Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten (19.05 Uhr/Sky) weiter.