Innensenatorin: Konzept für Silvesternacht wirkungsvoll

01.01.2022, 14:39 Uhr | dpa

Berlins neue Innensenatorin Iris Spranger hat eine weitgehend positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. Zwar habe es einzelne Verstöße gegeben. "Diese Verstöße machten die Silvesternacht in Berlin allerdings nicht aus, überwiegend wurde friedlich gefeiert", erklärte die SPD-Politikerin am Samstag. Die Einsatzkonzepte von Polizei und Feuerwehr hätten Wirkung gezeigt. Die Pyroverbotszonen in den Bereichen Alexanderplatz, Steinmetzkiez und vor der Haftanstalt Moabit hätten für Ruhe gesorgt an Orten, an denen es in den Vorjahren zu Böllerverletzungen und Schlägereien gekommen sei.

Spranger hob auch das Vorgehen der Polizei im Bereich des Brandenburger Tors hervor, wo das ZDF ohne Publikum die Fernsehshow "Willkommen 2022" sendete. Dort hatten sich mehrere Tausend Menschen versammelt, um den Jahreswechsel zu feiern. "Die Polizei Berlin hat die Lage richtig eingeschätzt, hatte ausreichend Kräfte zur Verfügung und hat wieder bewiesen, dass sie auch auf spontane Lageentwicklungen wie am Brandenburger Tor angemessen und konsequent reagiert."

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien allerdings bei ihrer Arbeit angegriffen worden, in vielen Fällen mit Pyrotechnik. Bislang seien 10 Angriffe bei der Feuerwehr bekannt und 15 auf Polizisten, sagte Spranger und zeigte sich empört. "Menschen, die für unsere Sicherheit sorgen, greift man nicht an", betonte sie.