Wo ist Miriam?

Polizei prüft erste Hinweise nach Verschwinden von 15-Jähriger

06.01.2022, 19:44 Uhr | t-online, ASS, ads

Seit über einem halben Jahr wird die 15-jährige Miriam aus Sachsen-Anhalt vermisst. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Mädchen, das sich in Berlin aufhalten soll – und prüft erste Hinweise in den sozialen Medien.

Auf der Suche nach einer vermissten Jugendlichen hat sich die Polizei Berlin mit Fotos des Mädchens an die Öffentlichkeit gewandt und um Mithilfe gebeten. Die 15-Jährige Miriam El-Hatini aus Sachsen-Anhalt werde demnach bereits seit Juni 2021 vermisst. Derzeit soll sie sich nach eigenen Aussagen und bisherigem Ermittlungsstand der Polizei in Berlin aufhalten.

Wie "RTL News" unter Berufung auf die Polizei berichtet, sollen seit der Veröffentlichung der Fotos bereits erste Hinweise zu dem vermissten Mädchen eingegangen sein. Sie könnte demnach in den sozialen Medien aktiv sein. Das Landeskriminalamt prüfe derzeit, ob es sich tatsächlich um Miriam handle.

Aus dem Bericht geht hervor, dass die Eltern die 15-Jährige trotz ihres langen Verschwindens erst jetzt als vermisst gemeldet hatten. Die Polizei gehe daher zwar davon aus, dass Miriam freiwillig gegangen war – dennoch sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde oder verletzt sei.

Jugendliche wohl in Berlin unterwegs: Zeugen sollen sich melden

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat Miriam El-Hatini gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Die vermisste Miriam El-Hatini: Laut Polizei trägt sie gerne farbige Kontaktlinsen. (Quelle: Polizei Berlin)



Die Jugendliche soll laut Polizei etwa 1,70 Meter groß sein und lange, dunkelblond gefärbte Haare haben. Zudem habe das Mädchen braune Augen, trage aber auch gerne farbige Kontaktlinsen, etwa in blaugrau. Optisch wirke sie eher wie 19 oder 21 Jahre.



Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Zeugen können sich aber auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.