Union in Leverkusen: Zwei Stürmer fehlen

08.01.2022, 01:35 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin will endlich seinen ersten Pflichtspielsieg bei Bayer 04 Leverkusen schaffen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer tritt heute auswärts gegen die Werkself an. Mit einem Drei-Punkte-Erfolg würden die Eisernen im Kampf um einen internationalen Startplatz an den Leverkusenern vorbeiziehen. Die Gastgeber belegen vor der Partie des 18. Spieltags den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga mit 28 Zählern, Union ist Siebter mit nur einem Punkt weniger.

Coach Fischer kann zum Auftakt in die Rückrunde auch mit Rani Khedira nach dessen Corona-Infektion planen. Dem Schweizer Coach fehlen in Top-Torschütze Taiwo Awoniyi, der mit Nigeria beim Afrika-Cup spielt, und Sturmpartner Sheraldo Becker, der sich in Corona-Isolation befindet, allerdings gleich zwei Angreifer.

Dass in der Abwehr Neuzugang Dominique Heintz zum Einsatz kommt, gilt als nicht wahrscheinlich. Von bisher vier Spielen der Berliner in der Meisterschaft und im Pokal in Leverkusen verlor Union drei, eine Partie endete unentschieden.