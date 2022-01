Berlin

Friedrichsfelde: Betrunkener schießt mit Schreckschusswaffe

29.01.2022, 13:30 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat in Berlin-Friedrichsfelde mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen und ist später festgenommen worden. Ein Mann beobachtete den 35-Jährigen am Freitagabend in der Gensinger Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er soll mehrfach mit der Waffe in Richtung von abgestellten Autos geschossen haben. Der Zeuge beobachtete, wie der Schütze mit einem anderen Mann in einem Wohnhaus verschwand.

Noch bevor ein Spezialeinsatzkommando das Haus erreichen konnte, fiel ein weiterer Schuss aus der Wohnung des Verdächtigen. Die Beamten nahmen beide Männer anschließend im Hausflur vorläufig fest. Der betrunkene 35-Jährige gab die Schüsse auf der Straße zu.

Er erklärte, es sei nur eine versehentliche Entladung gewesen, beim Gassigehen mit seinem Hund. Mit dem Schuss aus der Wohnung habe er seinen 45-jährigen Bekannten beeindrucken wollen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten bei ihm zwei in Koffern gelagerte PTB Waffen, über 300 Patronen und 2 verbotene Messer. Alles wurde demnach beschlagnahmt.