Berlin

Berlin seit 200 Jahren Messestandort: Messe guckt nach vorn

02.02.2022, 09:51 Uhr | dpa

Der Messestandort Berlin wird 200 Jahre alt. Das Jubiläum soll unter dem Motto "Messe Berlin - 200 Jahre Gastgeber von Welt" gefeiert werden, wie die Messe Berlin GmbH am Mittwoch mitteilte. Schirmherrin ist die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Die Messe leiste einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Berlin, teilte Giffey mit. Deshalb sei es gut, dass sie im Jubiläumsjahr nicht nur zurück, sondern auch nach vorne schaue.

Messechef Martin Ecknig sagte, das Jubiläum falle in eine schwierige Phase. Die Messe GmbH setzt darauf, dass sich die Pandemie-Situation im Frühjahr so entspannt, dass das Messegeschäft wieder anlaufen und die für Anfang April geplante Fruchthandelsmesse Fruit Logistica wie geplant auf dem Messegelände möglich ist. "Wir gucken mit großer Zuversicht auf 2022", sagte Ecknig. Der Messekalender sei gut gefüllt. "Die Nachfrage an sich ist schon ein gutes Signal."

Zum Programm des Jubiläumsjahrs gehört ein Festakt, der im Spätsommer geplant ist. Er erinnert an die erste Gewerbeausstellung im September 1822, die als Keimzelle des Messegeschäfts in der Stadt gilt.