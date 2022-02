Berlin

Auch bei 3:0 gegen Frankfurt spüren Volleys noch Pokal-Frust

06.02.2022, 09:51 Uhr | dpa

Das Aus im Pokal-Halbfinale beim VfB Friedrichshafen belastet die Berlin Volleys noch immer. "Wir haben uns schwer getan. Der Frust nach dem Ergebnis vom Mittwoch ist immer noch spürbar", sagte Trainer Cedric Enard den 3:0 (25:21, 25:12, 25:23)-Heimerfolg gegen die United Volleys Frankfurt in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga. Der letztlich klare Sieg am Samstag besaß nur begrenzte Aussagekraft, der Gegner mit seinem allerletzten Aufgebot antreten musste.

Die Frankfurter konnten nur acht gesunde Akteure aufbieten, dazu den erst 17-jährigen Leo Bernsmann als Libero. Einen Zuspieler hatten die Hessen gar nicht dabei. Auf dieser Position sprang der sonstige Libero Satoshi Tsuiki als Notlösung ein. "Das Spiel stand unter merkwürdigen Vorzeichen", sagte Enard.

Unverständnis zeigte Frankfurts Trainer Christophe Achten im Interview bei Sportdeutschland.tv, dass die Volleyball-Bundesliga (VBL) angesichts der Personalsituation bei seinem Team einer von den BR Volleys vorgeschlagenen Spielverlegung auf den 2. oder 3. März nicht zugestimmt hatte. "Wenn du in Berlin in so einer Halle vor so einem Publikum spielst, dann willst du auch mit deiner besten Mannschaft die bestmögliche Leistung abliefern", sagte Achten.

Sein Berliner Kollege Enard zollte dem Rumpfteam des Gegners Lob. "Die Frankfurter haben ihre Situation gut angenommen und hatten Spaß auf dem Feld, aber was blieb ihnen auch anderes übrig", sagte der Franzose. Nach dem Sieg gegen die Hessen fehlt den BR Volleys nun aus den letzten drei Spielen der Zwischenrunde nur noch ein Punkt, um als Tabellenerster in die Playoffs einzuziehen.

Doch das Hauptaugenmerk der Berliner liegt jetzt erst einmal auf der Champions League. Dort sind die BR Volleys am Mittwoch bei Serbiens Meister Vojvodina Novi Sad gefordert. "Wir haben uns gegen Frankfurt ein wenig Selbstvertrauen zurückgeholt", sagte Volleys-Angreifer Samuel Tuia. Er verspricht: "Mit noch mehr Adrenalin werden wir uns gegen Novi Sad weiter steigern."