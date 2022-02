Berlin

Feuer in Seniorenwohnheim in Berlin-Kreuzberg ausgebrochen

06.02.2022, 16:48 Uhr | dpa

In einem Seniorenwohnheim in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden etwa 50 Einsatzkräfte zum Ort des Brandes in der Blücherstraße beordert oder seien dort bereits eingetroffen. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.