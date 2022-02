Berlin

Senator: Noch schlimmer als Enteignung ist Unsicherheit

07.02.2022, 19:05 Uhr | dpa

Rot-Grün-Rot darf die Entscheidung über die Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen nach Überzeugung von Wirtschaftssenator Stephan Schwarz nicht hinauszögern. "Dieser Senat muss sich jetzt auf den Weg machen, das Thema schnell zu lösen", sagte der parteilose Politiker beim Neujahrsempfang des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller am Montagabend. "Noch schlimmer als Enteignung ist Unsicherheit über so eine Frage." Deswegen sei es wichtig, dass der Senat wie angekündigt tatsächlich in einem Jahr auf Basis der Einschätzung durch die geplante Expertenkommission Entscheidungen treffe.

"Ein Klima der Unsicherheit über einen Rechtsrahmen ist das Allerschlimmste, was für Wirtschaft passieren kann", sagte Schwarz. "Und deshalb müssen wir da auch schnell rauskommen." Eine Enteignungsdebatte mache es sehr schwierig, Investitionen in die Stadt zu locken.

Andererseits habe die Initiative für den Volksentscheid auch ein sehr starkes Ergebnis erzielt. "Das kann man nicht wegreden. Das ist mit Sicherheit ein Fingerzeig auf ein Problem, das die Bevölkerung in Berlin sieht und was natürlich auch ausstrahlt auf den Wirtschaftsstandort", sagte Schwarz. "Wenn der Eindruck entsteht, dass die Mieten in der Stadt irgendwann nicht mehr bezahlbar sind und die Politik zu wenig dagegen unternimmt, dann ist das auch ein schlechtes Signal an Investoren", sagte der Wirtschaftssenator.

Verglichen mit anderen Standorten, mit denen Berlin im Wettbewerb sei, etwa München, Düsseldorf, Frankfurt oder auch London und Paris, sei die Situation immer noch sehr attraktiv auch für Menschen, die in die Stadt kämen, sagte Schwarz. Nichtsdestotrotz habe ein großer Anteil der Berliner bei der Abstimmung über den Volksentscheid gesagt: "Politik hat nicht die richtigen Antworten gegeben."

Für den rot-grün-roten Senat ist der Umgang mit dem Ergebnis des Volksentscheids, bei dem 59,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Enteignung stimmten, ein heikles Thema. Die SPD hat Enteignungen von Wohnungsunternehmen im Wahlkampf kategorisch abgelehnt, die Grünen halten sie nicht für optimal, die Linke hat die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" sogar beim Unterschriftensammeln unterstützt.