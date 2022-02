Gedenkstätte in Berlin

Holocaust-Mahnmal mit Hakenkreuz beschmutzt

09.02.2022, 12:28 Uhr | dpa

Am Dienstagnachmittag hat ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein Hakenkreuz am Holocaust-Mahnmal in Berlin endeckt. Gegen die unbekannten Täter wird nun ermittelt.

Auf eine Stele des Holocaust-Mahnmals in Berlin haben Unbekannte ein Hakenkreuz geritzt. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe das NS-Symbol am Dienstagnachmittag entdeckt. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Das Denkmal in der Nähe des Brandenburger Tors erinnert an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden Europas. Es besteht aus mehr als 2.700 quaderförmigen Stelen auf rund 19.000 Quadratmetern Grund.