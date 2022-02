Berlin

Corona-Inzidenz in Berlin sinkt auf unter 1500

10.02.2022, 07:33 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt im Abwärtstrend. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen einen Wert von 1495,7. Am Mittwoch lag die Zahl noch bei knapp 1565 und am Dienstag bei 1640. Der bundesweite Durchschnittswert bewegte sich am Donnerstag auf einer ähnlichen Höhe wie in Berlin: Er lag bei 1465. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden.

Gemeldet wurden in Berlin 11.468 neue Infektionsfälle. Die Gesamtzahl lag bei knapp 630.000. Zwölf neue Todesfälle kamen hinzu. Damit sind seit Beginn der Pandemie 4159 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.