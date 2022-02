Berlin

Union-Fans gegen Meister-Playoffs: Zingler dagegen

13.02.2022, 15:25 Uhr | dpa

Mit drastischen Worten haben Fans des 1. FC Union Berlin ihre Abneigung gegen Supercup-Spiele in Saudi-Arabien und Meister-Playoffs in der Fußball-Bundesliga zum Ausdruck gebracht. "Playoffs? Spiele in Saudi-Arabien? Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt?!", hieß es auf einem großen Banner vor dem Sonntagsspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/DAZN).

Union-Präsident Dirk Zingler erklärte vor dem Anpfiff bei DAZN seine Ablehnung der Playoff-Idee: "Ich bin dagegen. Wir sollten nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Ich verstehe die Diskussion gar nicht. Wir haben eine tolle Liga, wir haben einen tollen Wettbewerb. Wenn wir am Ende einen Playoff spielen, dann entwerten wir den Wettbewerb. Ich halte nichts davon", sagte Zingler.

In der vergangenen Woche war auch angesichts mangelnder Spannung im Titelrennen eine Debatte über die Einführung von Meister-Playoffs ausgebrochen. Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hatte die Idee ins Gespräch gebracht und auch Supercup-Spiele in Saudi-Arabien nicht ausgeschlossen. Auch Oliver Kahn, Vorstand beim FC Bayern München, hatte sich offen für Playoffs gezeigt. Von vielen anderen Vereinsvertretern gab es Ablehnung.