Berlin

Kinomitarbeiter protestieren am Rande der Berlinale

15.02.2022, 19:57 Uhr | dpa

Eine Gruppe von Mitarbeitern der großen Berliner Kinos hat am Rande der Berlinale für höhere Löhne demonstriert. "Wir machen aus Filmen erst Kino" oder "Mindestlohn für alle" stand auf den Transparenten der Gruppe am Potsdamer Platz. Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi hatte die Aktion zu den bundesweiten Tarifverhandlungen organisiert. "Den Servicekräften in den Filmtheatern fällt es zunehmend schwer, den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren", erklärte Tarifsekretärin Martha Richards am Dienstag.