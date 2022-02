Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder zurückgegangen

16.02.2022, 07:45 Uhr | dpa

Bei der Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist derzeit kein eindeutiger Trend erkennbar. Nach einem leichten Rückgang zum Wochenbeginn und einem Anstieg am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch wieder einen niedrigeren Wert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag demnach bei 1571,2 nach 1677,5 am Vortag. Am Montag hatte der Wert 1635,3 betragen. Bundesweit geht die Inzidenz seit Tagen zurück auf nunmehr 1401,0.

Das mit Abstand stärkste Infektionsgeschehen weist in Sachsen-Anhalt derzeit die Landeshauptstadt Magdeburg mit einer Inzidenz von 2403,1 aus. Den niedrigsten Wert meldete am Mittwoch der Landkreis Stendal mit 773,0.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 5025 Neuinfektionen registriert sowie 6 neue Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind im Land 4684 Corona-Patienten gestorben.