Berlin

Stromausfall in Berlin-Pankow

16.02.2022, 16:40 Uhr | dpa

In Teilen von Berlin-Pankow ist am Mittwoch der Strom ausgefallen. In den Stadtteilen Weißensee und Heinersdorf komme es derzeit zu Störungen, teilte der Netzbetreiber Stromnetz Berlin am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach unter anderem Amalienstraße, Charlottenburger Straße, Gustav-Adolf-Straße, Gäblerstraße, Pistoriusstraße, Schönstraße, Obersteiner Weg, Rennbahnstraße und Romain-Holland-Straße sowie die Straße 246. Nach den Angaben vom Mittwoch soll die Störung bis 21 Uhr behoben sein. Für Nachfragen war Stromnetz Berlin zunächst nicht zu erreichen.