Berlin

Berliner Feuerwehr bereitet sich auf stürmische Nacht vor

18.02.2022, 20:35 Uhr | dpa

Die Berliner Feuerwehr bereitet sich auf das nächste Sturmtief vor. "Wir sind in intensiven Vorbereitungen auf die vor uns liegende Nacht", sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Freitagabend in der RBB-Abendschau. Die Leitstelle sei verstärkt worden, Abstimmungen mit der Freiwilligen Feuerwehr liefen, Fachberater des Technischen Hilfswerks seien an der Koordination der Einsätze beteiligt.

Nur einen Tag nach dem heftigen Sturm am Donnerstag stehen die Berliner Feuerwehrleute damit vor einer neuen Herausforderung - nachdem der einsatzstärkste Tag der vergangenen zehn Jahre hinter ihnen liegt, wie Homrighausen sagte. Insgesamt seien fast 2700 Einsätze am Donnerstag von 0.00 bis 24.00 Uhr bewältigt worden, so der Landesbranddirektor. "Das übertrifft sogar die Lagen, die wir Silvester hier in der Stadt vor der Corona-Pandemie hatten."

Die Berliner und Brandenburger müssen sich auf eine stürmische Nacht einstellen. Der Deutsche Wetterdienst rechnete damit, dass der Orkan über Norddeutschland zieht und dabei auch Teile Brandenburgs und Berlins erfasst. Für die Region gilt eine Unwetterwarnung für die Zeit von 20.00 Uhr bis 4.00 Uhr.