Berlin

Mann lebensgefährlich mit Messer verletzt

20.02.2022, 12:29 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Berlin-Friedrichshain lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Der 60-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag mit schweren Stichverletzungen in seiner Wohnung gefunden worden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Kurz nach dem Vorfall hätten Polizisten eine betrunkene Frau im Hausflur festgenommen, die sich laut Zeugen zuvor in der Wohnung des Verletzten aufgehalten haben soll. Die 38-Jährige gilt nach Angaben eines Polizeisprechers als tatverdächtig und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Nach den Angaben vom Sonntag sind die genauen Umstände der Tat noch unklar.