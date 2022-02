Zeichen der Solidarität

Brandenburger Tor erstrahlt in Ukraine-Farben

23.02.2022, 18:40 Uhr | t-online, ASS

Berlins wohl bekannteste Sehenswürdigkeit in blau-gelb: Aus Solidarität mit der Ukraine wird das Brandenburger Tor am Mittwochabend in den Farben ihrer Flagge beleuchtet. Auch andere europäische Hauptstädte machen mit.

Berlin stellt sich in der Russland-Krise hinter die Ukraine und setzt ein Zeichen der Solidarität. Seit 18.45 Uhr und noch bis 0 Uhr erstrahlt das Brandenburger Tor in Blau und Gelb – den Farben der ukrainischen Nationalflagge.

"Berlin steht an der Seite der Ukraine", erklärte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dazu am Mittwoch. Als freie Stadt sende Berlin damit ein Signal für eine freie und souveräne Ukraine. "Wir zeigen unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, den vielen Berlinerinnen und Berlinern mit ukrainischen Wurzeln, aber auch mit den vielen Russinnen und Russen, die sich Frieden in Russland und in der Ukraine wünschen. Sie alle wünschen sich nichts sehnlicher als ein Ende der Eskalation und eine friedliche Beilegung dieses bedrohlichen Konflikts", so Giffey.

Auch andere europäische Hauptstädte beteiligen sich laut Mitteilung der Senatskanzlei an der Aktion. So fänden in Berlins Partnerstädten Paris und London am Abend ebenfalls Aktionen statt.