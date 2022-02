Berlin

Viktoria spielt sich für Freiburg ein: 6:2 gegen Empor

23.02.2022, 21:04 Uhr | dpa

Viktoria Berlin hat sich mit einem Testspielsieg auf die kommenden Aufgaben in der 3. Fußball-Liga eingestimmt. Am Mittwoch bezwang der Aufsteiger den Berlin-Ligisten Empor Berlin mit 6:2 (2:0). Auf dem kleinen Platz des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks erzielten Pasqual Verkamp, Soufian Benyamina, Moritz Seiffert (zwei Tore), Firat Sucsuz und Kimmo Hovi Viktorias Tore gegen den Sechstligisten. Viktoria empfängt im Rahmen des 28. Spieltages am kommenden Sonntag den SC Freiburg II (13.00 Uhr/Magentasport).

Nach der Trennung von Cheftrainer Benedetto Muzzicato am vergangenen Sonntag betreuten Co-Trainer David Pietrzyk und Athletik-Coach Roman Steinweg die Mannschaft, die in den vergangenen 17 Ligaspielen lediglich zweimal gewinnen konnte. Die sportliche Führung will zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren. Der Test sollte den zuletzt arg corona-gebeutelten Berlinern auch dazu dienen, wieder mehr Spieler in Wettkampfform zu bekommen.