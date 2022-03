Berlin

Razzia in Berlin: fünf Festnahmen im Clan-Milieu

01.03.2022, 08:58 Uhr | dpa

Die Polizei hat am Dienstagmorgen bei einer Razzia in Berlin-Kreuzberg und Berlin-Gesundbrunnen fünf Menschen aus dem Clan-Milieu festgenommen. Den Männern im Alter zwischen 21 und 27 Jahren wird Freiheitsberaubung und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, handelt es sich bei den Festgenommenen um Polizeibekannte, die im Bereich der Clan-Kriminalität tätig waren. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sechs Wohnungen durchsucht, unter anderem im Graefekiez in Kreuzberg und in der Wollankstraße im Gesundbrunnen.

Die Durchsuchungen beziehen sich einer Polizeisprecherin zufolge auf einen Vorfall von Dezember vergangenen Jahres. Genauere Details wurden bislang nicht bekannt. Die Razzia mit 130 Einsatzkräften dauerte am Vormittag an.