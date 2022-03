Berlin

Kellerbrand in Wilhelmstadt: Eine Verletzte

05.03.2022, 15:01 Uhr | dpa

Bei einem Brand im Keller eines zwölfgeschossigen Hochhauses in Berlin-Wilhelmstadt hat eine 38-Jährige eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie habe eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus aber abgelehnt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Einsatzkräfte brachten bei dem Feuer in dem Haus am Blasewitzer Ring am Freitagabend acht Menschen und eine Katze in Sicherheit. Ein Passant hatte Rauch aus einem Kellerfenster bemerkt und die Feuerwehr sowie die Polizei gerufen. Während der Löscharbeiten war die Straße komplett gesperrt. Davon war auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.