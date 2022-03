Berlin

Hertha-Trainer trotz Niederlage: "Bin immer noch überzeugt"

05.03.2022, 18:51 Uhr | dpa

Hertha-Trainer Tayfun Korkut steht am Spielfeldrand. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Hertha-Trainer Tayfun Korkut traut sich die Aufgabe bei den seit acht Spielen in der Fußball-Bundesliga sieglosen Berlinern weiter zu. "Ja klar, ich bin immer noch überzeugt, nicht nur von meiner Arbeit, sondern vor allem auch von der Mannschaft", sagte der 47-Jährige bei Sky am Samstag nach dem 1:4 gegen Eintracht Frankfurt, der vierten Niederlage in Serie. "Heute war es nicht genug, das wissen wir alle, da brauchen wir nicht drumherum reden. Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder genug wird."

Korkut hatte die Hertha Ende November 2021 übernommen. Der Berliner Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic äußerte sich laut Sky am Samstagabend zunächst nicht. Im Stadion waren zuvor "Korkut raus"-Rufe zu vernehmen. "Das gehört dazu, ich bin schon lange in dem Geschäft", sagte Korkut. "Das ist Emotionalität. Ich bin genauso unzufrieden."