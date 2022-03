Beschlagnahmte Villa in Neukölln

Gericht prüft Räumungsklage gegen Berliner Clan

10.03.2022, 10:03 Uhr | dpa

Ihre Villa in Berlin-Neukölln ist bereits beschlagnahmt, der Mietvertrag gekündigt, trotzdem wollen Mitglieder des Remmo-Clans nicht ausziehen. Nun geht es vor Gericht.

Die beschlagnahmte Villa eines bekannten arabischstämmigen Remmo-Clans in Berlin-Neukölln beschäftigt nun die Justiz. Das Amtsgericht Neukölln prüft am Donnerstag eine Räumungsklage gegen die Familie, die in der Villa in Berlin-Buckow lebt.

Der Bezirk Neukölln hatte ihr im vergangenen August gekündigt und eine Frist bis Ende Oktober 2021 zum Auszug gesetzt. Als der Clan die Villa am 1. November nicht geräumt hatte, zog der Bezirk vor Gericht. Als Grund dafür führt der Bezirk insbesondere an, das Vertrauensverhältnis zum Mieter sei gestört.

Berlin-Neukölln: Clan legte mutmaßlich gefälschten Mietvertrag vor

Haus und Grundstück gehören zu 77 Immobilien, die die Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Diese wurden laut Gerichtsurteilen nicht mit legalem Geld gekauft. Inzwischen ist der Bezirk Neukölln als zuständige Kommune Besitzer der Villa. An der Gültigkeit des Mietvertrages hat das nach Angaben eines Bezirkssprechers zunächst nichts geändert. Allerdings hat die Familie auch ein zweites Grundstück genutzt, den Garten neben der Villa. Dazu war sie aus Sicht des Bezirks nicht berechtigt.

Die Behörde setzte darum bei einem Polizeieinsatz im Juli 2021 einen Zaun zwischen die Grundstücke, um eine weitere Nutzung zu verhindern. Der Clan wollte den Garten jedoch weiter nutzen – und legte einen Mietvertrag dafür vor, der aus Sicht des Bezirks gefälscht ist. Dies sieht der Bezirk als Vertrauensbruch.