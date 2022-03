Berlin

Botschaftsmitarbeiter nach Streit von Radfahrer angegriffen

10.03.2022, 14:59 Uhr | dpa

Ein Radfahrer soll einen 60-jährigen Mitarbeiter einer Botschaft nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Unbekannte habe zuvor am Mittwochabend an einer Ampel in Schöneberg gegen das Botschaftsfahrzeug des 60-Jährigen geschlagen, nachdem es bereits zum Streit zwischen beiden Männern gekommen sei, teilte die Polizei mit.

Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Radfahrer dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht gehauen, woraufhin der 60-Jährige zu Boden fiel und eine Platzwunde am Kopf erlitt. Der Radfahrer fuhr unerkannt davon, wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet, die den Vorfall bestätigte.

Der Mitarbeiter der Botschaft des Fürstentums Monaco kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann habe keinen Diplomatenstatus, erklärte ein Sprecher der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.