Berlin

Düsseldorfer Putin-Rosenmontagswagen vor Brandenburger Tor

12.03.2022, 01:44 Uhr | dpa

Ein überdimensionaler Pappmaché-Putin, der sich die Ukraine in den Rachen stopft, soll heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt werden - in Sichtweite der russischen Botschaft. Der Persiflage-Wagen des Künstlers Jacques Tilly war am Rosenmontag durch Düsseldorf gerollt. Über eine Privatinitiative ist er nach Berlin gebracht worden.

Den gierigen Wladimir Putin mit dem Spruch "Erstick dran!!!" hatte Tilly als Überraschung gebaut und als Einzelwagen auf die Straße gebracht. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug - weltbekannt vor allem durch Tillys Mottowagen - war wegen der Corona-Pandemie bereits vor dem Ukraine-Krieg abgesagt und auf Ende Mai verlegt worden.

Nach der Standkundgebung am Samstag soll der Wagen am Sonntag bei einer Solidaritätsdemo für die Ukraine mitziehen.