Berlin

Hertha braucht Erfolgserlebnis: Abstiegskampf

12.03.2022, 02:49 Uhr | dpa

Hertha BSC braucht mehr denn je ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga. Nach acht Spielen ohne Sieg und vier teils heftigen Niederlagen in Serie treten die Berliner heute (18.30 Uhr/Sky) zum Krisenduell im Abstiegskampf bei Borussia Mönchengladbach an. "Verlieren verboten", hatte Trainer Tayfun Korkut als Motto akzeptiert. Ob der Coach bei einem weiteren Misserfolg im Amt bleiben kann, gilt als fraglich.

Noch hat die Hertha auf dem Relegationsrang einen Punkt Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Die Schwaben treten am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) bei Herthas Lokalrivalen Union Berlin an, so dass noch vor dem Anpfiff in Gladbach der Fall auf Platz 17 droht. Alexander Schwolow könnte nach seiner Corona-Infektion ins Tor zurückkehren.