Berlin

BR Volleys treffen im Halbfinale auf Frankfurt

27.03.2022, 15:54 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys treffen im Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft auf die United Volleys Frankfurt. Das erste Spiel der Serie Best of Five findet bereits am Mittwoch in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.

Der Gegner des Hauptstadtclubs stand erst am späten Samstagabend endgültig fest, nachdem die Volleys Herrsching beim VfB Friedrichshafen ihr drittes und entscheidendes Viertelfinalspiel mit 2:3 verloren hatten. Hätte sich die Mannschaft vom Ammersee durchgesetzt, wären sie für das Halbfinale gegen den Titelverteidiger aus Berlin qualifiziert gewesen.

Die Frankfurter haben sich in der Runde der letzten acht Teams mit 2:0-Siegen gegen die SVG Lüneburg durchgesetzt. In dieser Saison trafen die BR Volleys in drei Wettbewerben (Bundesliga, Pokal, Supercup) schon insgesamt fünf Mal auf die Hessen, immer blieben sie siegreich. Dabei gelangen den Frankfurtern lediglich zwei Satzgewinne.