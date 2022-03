Berlin

Eisbären-Profi Wissmann warnt vor Nachlässigkeit

28.03.2022, 10:02 Uhr | dpa

Für Kai Wissmann war die Heimniederlage der Eisbären gegen die Straubing Tigers ein Warnsignal: "Es ärgert mich sehr, dass wir das Spiel einfach hergegeben haben. Das ist jetzt schon mehrmals passiert", sagte der 25 Jahre alte Verteidiger am Sonntag, nachdem der Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch fünf Gegentore im Schlussdrittel einen 3:1-Vorsprung verspielt hatte und 3:6 verlor. "Ich hoffe einfach, dass wir jetzt daraus lernen. Denn wenn wir jetzt nicht daraus lernen, könnte das später noch sehr wehtun", warnte Wissmann mit Blick auf die nahenden Playoffs.

Auch Nationalspieler Marcel Noebels ärgerte sich über den Leistungseinbruch: "Ich bin froh, dass es kein Playoff-Spiel war. Das wäre sehr bitter gewesen", sagte er. Nach dem Anschlusstreffer der Straubinger zum 2:3 sei "das Kartenhaus ein bisschen zusammengefallen", räumte der Angreifer ein. "Leider waren wir in den vier, fünf Minuten, in denen das Spiel entschieden wurde, nicht aufmerksam genug und haben leichtsinnig zu viele entscheidende Zweikämpfe verloren."

Etwas ratlos zeigte sich Trainer Serge Aubin: "Ich kann nicht wirklich erklären, was im dritten Drittel passiert ist. Wir haben aufgehört, zu spielen. Offensichtlich war es eine Mischung aus mentaler Müdigkeit und individuellen Fehlern", sagte der Kanadier und forderte eine Reaktion seines Teams im Heimspiel gegen die Augsburger Panther am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport). In den drei verbleibenden Hauptrundenbegegnungen müsse die Mannschaft nun "auf das Niveau zurückkehren, das wir gewohnt sind", um mit einem positiven Impuls in die Playoffs zu gehen, sagte Aubin.